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  • В Днепре вспыхнул языковой скандал: преподавательница требовала от студентки говорить на русском

В Днепре вспыхнул языковой скандал: преподавательница требовала от студентки говорить на русском

Сегодня 10:36
просмотров

В вузе этот скандал пока не комментируют.

Новости Днепра про В Днепре вспыхнул языковой скандал: преподавательница требовала от студентки говорить на русском

На днях в Днепре вспыхнул языковой скандал: преподавательница Днепровского государственного медицинского университета во время занятия требовала от студентки говорить на русском.

Об этом в Facebook сообщил предприниматель Андрей Табинский.

По его словам, это произошло на паре «Пропедевтика внутренних болезней». Преподавательница запретила студентке третьего курса отвечать на украинском языке, а требовала, чтобы девушка на ее практических занятиях говорила исключительно на русском.

Студентка ответила, что этого языка не знает и на нем говорить не будет. На это преподавательница отреагировала с сарказмом – мол, студентке в таком случае нужно идти учиться в Кембридж или Львов, потому что у себя на практических занятиях она хочет слышать русский язык. После этого преподавательница тупо отказалась принимать ответ студентки, – написал Андрей Табинский.

Новости Днепра про В Днепре вспыхнул языковой скандал: преподавательница требовала от студентки говорить на русском

Мы позвонили в вуз, чтобы получить комментарий. В приемной ректора нам сказали, что официальных обращений по поводу этого скандала пока не было, поэтому они ничего не могут прокомментировать.

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Новости Днепра про В Днепре вспыхнул языковой скандал: преподавательница требовала от студентки говорить на русскомУкраїнська Новости Днепра про В Днепре вспыхнул языковой скандал: преподавательница требовала от студентки говорить на русскомРусский

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