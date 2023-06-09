В Днепре вспіхнуло заброшенное здание (ФОТО)

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
В четверг, 8 июня, на улице Коробова в Новокодакском районе города произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Оказалось, что в одном из помещений загорелся мусор.
Спасатели приступили к ликвидации возгорания, общая площадь пожара составила 16 кв. В результате происшествия никто не пострадал.
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