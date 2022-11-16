В Днепре всех желающих бесплатно научат быть клоунами

В Днепре можно бесплатно стать клоуном и научиться фокусам.

Оказывается, в Днепре есть школа больничной клоунады. Это волонтеры, которые помогают детям легче переживать стрессовые ситуации.

В нашем городе работает инициатива Doctor CLOWN DNIPRO. Волонтеры этой организации посещают детей, находящихся в больнице. В частности, пострадавших в результате военных действий. Посредством юмора и песен они помогают маленьким пациентам легче переносить сложное лечение.

В этот четверг, 17 ноября, в 19:00 там проведут открытое занятие для людей от 18 лет, желающих научиться клоунскому мастерству и тоже стать волонтерами для детей.

Чему научат?

актерского мастерства;

импровизации;

жонглирование;

игры на музыкальных инструментах;

фокусом и т.д.

Предварительно, участие в мероприятии бесплатное. Детальнее о событии можно почитать здесь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: