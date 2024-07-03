В Днепре все трамваи, троллейбусы и автобусы возобновили привычное движение

Восстанавливается движение трамваев №11, троллейбусов №19, «А», «Б» и автобусов №34, 87-А, 87-Б, 106, 113, 146-А, 146-Б, 155, 156 в обычном режиме. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

В Днепре в течении суток будут выключать свет.

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