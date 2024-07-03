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  • В Днепре все трамваи, троллейбусы и автобусы возобновили привычное движение

В Днепре все трамваи, троллейбусы и автобусы возобновили привычное движение

Сегодня 19:28
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В Днепре возобновили обычное движение транспорта.

Новости Днепра про В Днепре все трамваи, троллейбусы и автобусы возобновили привычное движение

Восстанавливается движение трамваев №11, троллейбусов №19, «А», «Б» и автобусов №34, 87-А, 87-Б, 106, 113, 146-А, 146-Б, 155, 156 в обычном режиме. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Напомним, 3 июля перекрыли улицу Макарова. Поэтому ряд маршруток, троллейбусов и трамваев курсировали иначе.

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