В Днепре все трамваи, троллейбусы и автобусы возобновили привычное движение

Восстанавливается движение трамваев №11, троллейбусов №19, «А», «Б» и автобусов №34, 87-А, 87-Б, 106, 113, 146-А, 146-Б, 155, 156 в обычном режиме. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Напомним, 3 июля перекрыли улицу Макарова. Поэтому ряд маршруток, троллейбусов и трамваев курсировали иначе.
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