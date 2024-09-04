В Днепре временно свет отключат чаще: изменены графики

В ЦЭКе обнародовали обновленные графики применений почасовых отключений, в связи с этим света будет немного меньше. Заметим, что с 09:00 до 10:20 применялись отключения 3 очередей одновременно вместо двух, как планировалось ранее.
Позже в ЦЭК сообщили о том, что с 10.10 до 13.00 будут отключать две очереди абонентов одновременно. По состоянию на 10:30 будут применены отключения 1 и 2 очередей. Отменено отключение 5 очереди.
О дальнейших изменениях в графиках не сообщается. Следить за ними можно в Telegram-канале ЦЭК.
Если дальнейших изменений не произойдет, с 13:00 будут действовать графики, о которых мы писали ранее.
Абоненты ДТЭК могут следить за отключениями света на официальном портале энергетической компании.
Напомним, ранее мы писали, что В ДТЭК отреагировали на многочисленные жалобы днепрян по поводу частых отключений света.
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