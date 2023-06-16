В Днепре временно перекроют проспект Леси Украинки

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра.
17 июня с 9 утра до 16 часов вечера перекроют движение транспорта на проспекте Леси Украинки. А именно на участке от проспекта Александра Поля до улицы Юрия Савченко.
Причина – обрезка аварийных деревьев. Поэтому некоторые трамваи и троллейбусы изменят движение.
С 10:00 до 17:00 троллейбусы № 5 будут курсировать по сокращенному маршруту — от ул. Титова до просп. Леси Украинки. Движение троллейбусов №1 приостанавливается.
По направлению к ул. Степана Бандеры автобусы №32, №32-К, №33, №40, №73 будут объезжать по схеме: просп. Александра Поля – ул. Владимира Антоновича – ул. Юрия Савченко – просп. Леси Украинки. Автобусы №109 будут объезжать по схеме: ул. Святослава Храброго – ул. Андрея Фабра – ул. Староказацкая – ул. Степана Бандеры.
Так что планируйте маршрут заранее.
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