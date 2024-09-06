В Днепре временно отменили графики отключения света

По распоряжению Укрэнерго, свет в Днепре и области не будут отключать в течение определенного времени.
Такие хорошие новости опубликовали на официальных страницах в социальных сетях облэнерго.
Так что и для абонентов ЦЭК, и для потребителей ДТЭК графики отключений не будут действовать с 11:00 до 16:00.
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