В Днепре временно отменили графики отключения света

В Днепре временно отменили графики отключения света

По распоряжению Укрэнерго, свет в Днепре и области не будут отключать в течение определенного времени.

Такие хорошие новости опубликовали на официальных страницах в социальных сетях облэнерго.

Так что и для абонентов ЦЭК, и для потребителей ДТЭК графики отключений не будут действовать с 11:00 до 16:00.

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