В Днепре временно не курсируют трамваи на левый берег: детали

Сегодня, 19 января, в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта из-за сложных погодных условий.
Так, из-за скопления воды на участках по улице Западный Шлях и улице Даниила Галицкого, улице Трамвайной:
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Учитывайте эту информацию во время планирования поездок!
UPD: с 13:00 трамваи №5 возобновили движение по обычному маршруту!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня не будет света до 17:00: все адреса.
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