В Днепре временно не курсируют трамваи на левый берег: детали

Важная информация!

Сегодня, 19 января, в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта из-за сложных погодных условий.

Так, из-за скопления воды на участках по улице Западный Шлях и улице Даниила Галицкого, улице Трамвайной:

временно остановлено движение по трамвайным маршрутам №6, №9 ;

; трамвайный маршрут №5 будет курсировать по маршруту Трамвайный парк-УГУНТ.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Учитывайте эту информацию во время планирования поездок!

UPD: с 13:00 трамваи №5 возобновили движение по обычному маршруту!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня не будет света до 17:00: все адреса.

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