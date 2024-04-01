В Днепре впервые пересадили почку от мамы к ребенку

В Днепре впервые в области пересадили почку ребенку.

Сверхсложную операцию провели в одном из медучреждений Днепра, рассказал глава ОВА Сергей Лысак. Это первая трансплантация ребенку, сделанная на Днепропетровщине.

Жительница Кривого Рога Ольга стала донором своей 15-летней дочери. Хирургическое вмешательство длилось около 7 часов. Одновременно специалисты работали в двух операционных. Около 30 днепровских врачей и их коллег из «Охматдита».

Пересадку девочке сделали в пятницу. Сегодня наведались к ней. Чувствует себя она хорошо и уже строит планы на будущее. Собственно прогнозы медиков оптимистичны, — пишет Лысак.

Впереди восстановление и корректировка терапии. После – пациенты смогут вернуться в родной Кривой Рог. Домой, где они не были больше четырех месяцев.

Именно столько семья боролась за жизнь Кати. С тех пор как выяснилось – ее почки нетрудоспособны. Прошли кучу обследований, изнурительные процедуры диализа. Но, наконец, победили. Благодарен врачам за такие чудеса! Юной героини и ее маме – здоровье, — пишет Сергей Лысак.

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