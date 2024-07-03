В Днепре возросло количество пострадавших до 34-х в результате ракетной атаки: в каком они состоянии

Треть раненых находятся в больнице. Двое из них — в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
По его словам, жители получили осколочные ранения, резаные раны, ушибы и переломы.
Напомним, известно о четырех погибших в результате ракетного удара по Днепру 3 июля. Враг атаковал Днепр ракетами и ударными дронами. В результате атаки поврежден один из торговых центров города, повреждены автомобили и окна, взрывной волной зацепило заправочную станцию. Кроме того, повреждено шесть учебных заведений – школы и детские сады – к счастью, дети и воспитатели были в укрытии, все уцелели. Завтра, 4 июля, в городе объявлен траур.
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