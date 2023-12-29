В Днепре возросло число погибших из-за ракетного удара по ТЦ. Есть и пропавшие без вести

До пяти выросло количество людей, погибших в результате массированного удара по Днепру, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Увеличилось количество и пострадавших. Их – более 20. Поисково-спасательная операция продолжается. Есть сообщения о пропавших без вести, поэтому под завалами могут быть еще люди. Их ищут.
Помогают все. Экстренные службы, волонтеры, горожане, — заметил Сергей Лысак.
Глава ОВА уточнил, что ракета попала во двор роддома и в ТЦ.
В прокуратуре сообщили, что в настоящее время известно о пяти погибших. Получили ранения двадцать человек, в том числе ребенок. Количество потерпевших устанавливается.
Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщал, что из изуродованного родильного вытащили 4-х рожениц. А президент Владимир Зеленский отметил, что по Украине было выпущено ориентировочно 110 ракет. Это была одна из самых массированных атак на Украину. Часть вражеского железа удалось сбить, но детали ждем от командования Воздушных сил ВСУ.
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