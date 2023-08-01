В Днепре возобновит движение популярный автобус

Об этом сообщили в департаменте транспорта.
С 7 августа автобус №157А возобновляет рейсы по улице Киевской до улицы Военных железнодорожников. Они будут работать по расписанию:
– с ул. Киевской: 6.45; 7.45; 9.15; 11.45; 15.00; 16.45; 18.45.
– с ул. Военных железнодорожников: 7.00; 8.00; 9:30; 12.00; 15.15; 17.00; 19.00.
Обратите внимание на изменения.
Напомним, несколько недель автобус №157А курсировал по измененному маршруту. Причина – ремонтные работы на перекрестке проспекта Мазепы и улицы Киевской.
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