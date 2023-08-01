В Днепре возобновит движение популярный автобус

Напомним, несколько недель автобус №157А курсировал по измененному маршруту. Причина – ремонтные работы на перекрестке проспекта Мазепы и улицы Киевской.

С 7 августа автобус №157А возобновляет рейсы по улице Киевской до улицы Военных железнодорожников. Они будут работать по расписанию:

Об этом сообщили в департаменте транспорта.

В Днепре один из автобусов возобновит движение по привычному маршруту.

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Об этом сообщили в департаменте транспорта. С 7 августа автобус…

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