В Днепре возобновили работу все автобусы

Дніпровський транспорт відновив роботу.

В Днепре по состоянию на 12:00 возобновлена работа всех автобусных маршрутов, кроме 85 и 90. Они заработают до 13:30.

Из 740 автобусов сейчас работают 705. Часть снята с линии из-за повреждений, полученных из-за непогоды. Об этом сообщили в горсовете.

Напомним, сегодня в Днепре из-за гололеда были проблемы с транспортом. На остановках скопились огромные очереди, автобусы заносило на дорогах, а водители попадали в ДТП.

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