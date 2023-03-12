В Днепре возобновили работу терминалов iBox

Об этом сообщили на Facebook-странице iBox.
Как и обещали — всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов. Поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи по основным услугам, отметили представители учреждения.
Так, теперь клиенты Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar и др. могут снова пополнять свои карты привычным способом.
Напомним, ранее терминалы временно прекратили работу из-за ликвидации банка-партнера «IBOX Bank». С помощью какого банка осуществляются операции сейчас – не уточняется.
7 марта НБУ объявил о ликвидации IBOX Bank. Банк подозревают в ненадлежащей проверке клиентов, совершавших операции, связанные с проведением соревнований по спортивному покеру.
На следующий день, по данным СМИ, правоохранители пришли с обысками в офисы и отделения «IBOX Bank». В СБУ заявили, что разоблачили должностных лиц банка на отмывании денег подпольных онлайн-казино.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на левом берегу появится новый мурал.
В Днепре с апреля могут подняться цены на воду.
Днепровский атлет завоевал "золото" на престижных соревнованиях.
В Днепре проверяли информацию о заминировании торговых центров.
В Днепропетровской области пенсионерка погибла во время пожара.
В Днепре на левом берегу появится новый мурал.
На Днепропетровщине вырубили около 2 тысяч деревьев.
В Днепре с апреля могут подняться цены на воду.
Днепровский атлет завоевал "золото" на престижных соревнованиях.
В Днепре проверяли информацию о заминировании торговых центров.
В Днепре жители Соборного района жалуются, что у них надолго исчез свет.
Захватите с собой зонт!
В Днепре на улице Степана Бандеры перед остановкой "Центральный рынок" убрали карман для парковки. Автомобили на стоянке мешали троллейбусам и автобусам, поэтому общественному транспорту приходилось останавливаться на дороге, что вызывало неудобства для горожан.
Сегодня, 11 марта, по состоянию на 18:00 в некоторых домах Днепра отсутствуют отопление и вода. Коммунальные службы сейчас проводят ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить подачу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!