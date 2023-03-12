В Украине и в Днепре возобновили работу терминалов iBox.

Об этом сообщили на Facebook-странице iBox.

Как и обещали — всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов. Поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи по основным услугам, отметили представители учреждения.

Так, теперь клиенты Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar и др. могут снова пополнять свои карты привычным способом.

Напомним, ранее терминалы временно прекратили работу из-за ликвидации банка-партнера «IBOX Bank». С помощью какого банка осуществляются операции сейчас – не уточняется.

7 марта НБУ объявил о ликвидации IBOX Bank. Банк подозревают в ненадлежащей проверке клиентов, совершавших операции, связанные с проведением соревнований по спортивному покеру.

На следующий день, по данным СМИ, правоохранители пришли с обысками в офисы и отделения «IBOX Bank». В СБУ заявили, что разоблачили должностных лиц банка на отмывании денег подпольных онлайн-казино.