В Днепре возобновили движение транспорта на Южном мосту

В Днепре снова пустили транспорт по Южному мосту.

В Днепре возобновили движение автомобилей и автобусов по Южному мосту, об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.

Кроме этого, по привычному маршруту снова двигается троллейбус номер 6 и маршрутки 18 и 134. Ранее они приостановили свою работу из-за соображений безопасности.

Напомним, сегодня по Днепру ударили ракетами. Жители города слышали 4 мощных взрыва. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры.

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