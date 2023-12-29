В Днепре возобновят привычное движение троллейбусы, остановившиеся после «прилетов»

Работа транспорта постепенно восстанавливается.

В Днепре возобновляется движение по троллейбусным маршрутам №19, «А», «Б», которое приостановили из-за повреждений в результате ракетного удара, сообщили в департаменте транспорта горсовета.

По другому транспорту новостей нет. Поэтому они все еще двигаются с изменениями. Напомним:

трамвай №11 временно приостановил движение;

автобус №155 изменена схема движения: ул. Бандеры – ул. Савченко – ул. Макарова – ул. Строителей – просп. Богдана Хмельницкого – Подстанция – Запорожское шоссе – ул. Паникахи – ж/м Тополь-3;

автобус №113 курсирует в объезд: просп. Поля – ул. Титова – просп. Богдана Хмельницкого – ул. Строителей;

автобусные маршруты №146А и 146Б двигаются не по кольцевым маршрутам. Изменена схема движения от просп. Ивана Мазепы через просп. Металлургов до улицы Криворожская и дальше по маршруту №146А до просп. Богдана Хмельницкого;

автобусный маршрут №106 следует через ул. Строителей и ул. Макарова.

Также снова ездят 156 автобусов, о чем сообщали ранее.

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