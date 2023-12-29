В Днепре возобновят привычное движение троллейбусы, остановившиеся после «прилетов»

В Днепре возобновляется движение по троллейбусным маршрутам №19, «А», «Б», которое приостановили из-за повреждений в результате ракетного удара, сообщили в департаменте транспорта горсовета.
По другому транспорту новостей нет. Поэтому они все еще двигаются с изменениями. Напомним:
Также снова ездят 156 автобусов, о чем сообщали ранее.
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
Сегодня россияне еще раз подтвердили, что они – террористы.
В Криворожском районе также установили комендатуру.
После 24 февраля 2022 года изменилась жизнь каждого.
Важная информация!
Цены на жилье могут отличаться в каждом районе города. Купить квартиру в Самарском районе Днепра может быть немного дешевле, чем в Соборном, но на цену также влияет и состояние самого жилья, инфраструктура рядом, состояние дома и этаж, на котором находится…
Сегодня россияне еще раз подтвердили, что они – террористы.
В Украине несколько изменили условия предоставления отпусков во время войны.
К сожалению, от полученных травм бабушка умерла на месте.
В Криворожском районе также установили комендатуру.
Еще в январе 2023 года жители Днепра и Украины отмечали канун дня святого Василия Великого или Щедрый вечер, еще в народе его называют «праздник Маланки» или «Маланки и Василя». Праздновали его вечером 13 января. В этом году из-за того, что…
После 24 февраля 2022 года изменилась жизнь каждого.
В днепровской школе, недалеко от ТЦ, куда прилетела ракета, горожан не пустили в подвал укрытия.
В Днепре разбито более 2 тысяч окон.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!