В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса

Причину сообщили в Telegram-канале КП «Днепропроводоканал» и опубликовали список адресов.
Отмечается, что проблемы с водоснабжением возникли из-за отсутствия электроснабжения.
По состоянию на 08.30 известно, что снижено давление подачи воды на верхних этажах домов по адресам:
Также в 06:57 в пресс-службе предприятия сообщили, что был поврежден водопровод на ж/м Красный Камень дом. 13, в связи с этим прекращена подача воды на ж/м Красный Камень дом. 13-22.
Нормативное давление и водоснабжение будут восстановлены в течение дня.
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