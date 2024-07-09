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В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса

Сегодня 08:30
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Снизилось давление подачи воды на череде улиц.

Новости Днепра про В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса

Причину сообщили в Telegram-канале КП «Днепропроводоканал» и опубликовали список адресов.

Отмечается, что проблемы с водоснабжением возникли из-за отсутствия электроснабжения.

По состоянию на 08.30 известно, что снижено давление подачи воды на верхних этажах домов по адресам:

  • ул. Рабочая, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 152, 154, 158, 160.
  • ул. Надежды Алексеенко, 100, 104, 104-А, 106 .
  • ул. Станокстроителей, 3.
  • ул. Братьев Воробьев, 36, 38, 47, 49, 51, 51-А, 66;
  • улица Профессора Герасюты, 1

Также в 06:57 в пресс-службе предприятия сообщили, что был поврежден водопровод на ж/м Красный Камень дом. 13, в связи с этим прекращена подача воды на ж/м Красный Камень дом. 13-22.

Нормативное давление и водоснабжение будут восстановлены в течение дня.

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