В Днепре возле здания суда обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

В выходные в Днепре возле здания Индустриального суда обнаружили тело мужчины.
Об этом сообщили в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».
Отмечается, что труп увидел сторож, он сразу вызвал на место происшествия правоохранителей.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле не было телесных повреждений, его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
ФОТО 18+!!!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего мужчину.
Читайте также:
Автор:
Причину смерти мужчины устанавливают правоохранители.
Еще есть время подготовиться!
В городе Кривой Рог Днепропетровской области были отмечены мошенники-пешеходы. Они…
Сегодня враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии и запускал дроны-камкидзе.
Ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной.
Причину смерти мужчины устанавливают правоохранители.
Еще есть время подготовиться!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В городе Кривой Рог Днепропетровской области были отмечены мошенники-пешеходы. Они "лезут" под колеса и требуют компенсации.
Сегодня враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии и запускал дроны-камкидзе.
Вблизи н.п. Клищиевка Донецкой области погиб житель Никополя, солдат 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Донецкий Игорь Николаевич, 09.01.1972 г.р.
Правоохранители изъяли у мужчины наркотиков на 3 млн грн.
Сегодня в Днепре на Проспекте Поля произошло ДТП.
Днепропетровская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!