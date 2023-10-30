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В Днепре возле здания суда обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

Сегодня 08:30
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Предварительно, на теле не было телесных повреждений.

Новости Днепра про В Днепре возле здания суда обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

В выходные в Днепре возле здания Индустриального суда обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».

Отмечается, что труп увидел сторож, он сразу вызвал на место происшествия правоохранителей.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле не было телесных повреждений, его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

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Новости Днепра про В Днепре возле здания суда обнаружили тело мужчины: комментарий полиции

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего мужчину.

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