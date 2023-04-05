В Днепре возле заправки нашли обнаженный труп женщины

Полиция Днепра расследует убийство женщины, обнаженное тело которой нашли возле заправки 5 апреля.

О трупе женщины, лежавшем на пустыре неподалеку от заправки на Донецком шоссе, в полицию сообщила женщина, которая занимается проституцией. Горожанка вышла туда покурить и случайно заметила тело, рядом с которым лежал без сознания бездомный мужчина с тяжелыми телесными повреждениями.

Женщина рассказала, что на этом пустыре часто можно встретить наркозависимых, которые издеваются над поселившимся там бездомным.

На момент прибытия полиции пострадавший мужчина был госпитализирован. Правоохранители осмотрели тело погибшей и обнаружили на нем следы ожогов и другие повреждения. Предварительно, она была изнасилована.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: «Дніпро Оперативний»

Читайте также:

Українська Русский

Автор: