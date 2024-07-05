Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре возле Инфиза произошло тройное ДТП

Сегодня 12:57
просмотров

Возле Инфиза произошло тройное ДТП.

Новости Днепра про В Днепре возле Инфиза произошло тройное ДТП

В пятницу, 5 июля, возле Инфиза на Набережной Победы произошло тройное ДТП, сообщает Днепр Инфо.

Известно, что столкновение произошло сразу между тремя автомобилями, которые теперь стоят напротив одного из корпусов Института физкультуры.

Предварительно, без пострадавших. Рядом с местом ДТП виден автомобиль патрульных, выясняющих обстоятельства аварии.

Движение по участку несколько осложнено.

Напомним, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре возле Инфиза произошло тройное ДТПУкраїнська Новости Днепра про В Днепре возле Инфиза произошло тройное ДТПРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет
    Новости Днепра
    Сегодня 13:50
    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет

    В Украине с 9 по 24 июля изменятся графики отключений.

    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали
    Новости Днепра
    Сегодня 13:31
    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали

    В СБУ доложили детали о преступных действиях предателя, который передавал…

    В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от города
    Новости Днепра
    Сегодня 13:21
    В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от города

    В Укрэнерго опровергли очередной фейк об отключении света.

    В Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16: подробности ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 12:56
    В Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16: подробности ДТП

    Сегодня, 5 июля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись…

    Последние новости

    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет
    Стало известно, когда в Днепропетровской области целый день не будут выключать свет

    В Украине с 9 по 24 июля изменятся графики отключений.

    Сегодня 13:50
    0
    просмотров
    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали
    Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали

    В СБУ доложили детали о преступных действиях предателя, который передавал российской спецслужбе пароли и инструкции по пересечению блокпостов на Днепропетровщине.

    Сегодня 13:31
    0
    просмотров
    В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от города
    В Укрэнерго ответили, правда ли, что продолжительность отключений света будет зависеть от города

    В Укрэнерго опровергли очередной фейк об отключении света.

    Сегодня 13:21
    1
    просмотров
    В Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16: подробности ДТП
    В Днепре на Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16: подробности ДТП

    Сегодня, 5 июля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи №12 и №16.

    Сегодня 12:56
    6
    просмотров
    Как более 80 лет назад в Днепре выглядел Верхне-Троицкий рынок: уникальные фотографии
    Как более 80 лет назад в Днепре выглядел Верхне-Троицкий рынок: уникальные фотографии

    Площадь Героев Майдана в Днепре впервые появилась на генеральном плане города в 1792 году. Планировалось, что на месте слободы Половицы будет главная городская площадь, но в итоге вместо нее построили здания торговых рядов.

    Сегодня 12:55
    0
    просмотров
    В Днепре на пляже Монастырского острова украли душ
    В Днепре на пляже Монастырского острова украли душ

    В Днепре вандалы добрались до Монастырского острова.

    Сегодня 12:48
    0
    просмотров
    В Днепре приостановили водоснабжение на нескольких улицах: адреса
    В Днепре приостановили водоснабжение на нескольких улицах: адреса

    Некоторые улицы Днепра остались без воды на время, а также на ряде улиц есть проблема с давлением подачи воды.

    Сегодня 12:45
    1
    просмотров
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи

    На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре произошло ДТП с участием двух трамваев.

    Сегодня 12:22
    2
    просмотров
    Земли природного заповедника на Днепропетровщине стоимостью 1,6 млрд грн незаконно отдали под «городы»
    Земли природного заповедника на Днепропетровщине стоимостью 1,6 млрд грн незаконно отдали под «городы»

    В Днепропетровской области 157 гектаров заказника отдали под сельскохозяйственные нужды.

    Сегодня 12:02
    1
    просмотров
    В Каменском снова подожгли авто военного
    В Каменском снова подожгли авто военного

    В Каменском на Днепропетровщине снова неизвестные подожгли автомобиль военного.

    Сегодня 12:01
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх