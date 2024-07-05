В Днепре возле Инфиза произошло тройное ДТП

В пятницу, 5 июля, возле Инфиза на Набережной Победы произошло тройное ДТП, сообщает Днепр Инфо.
Известно, что столкновение произошло сразу между тремя автомобилями, которые теперь стоят напротив одного из корпусов Института физкультуры.
Предварительно, без пострадавших. Рядом с местом ДТП виден автомобиль патрульных, выясняющих обстоятельства аварии.
Движение по участку несколько осложнено.
Напомним, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись трамваи.
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