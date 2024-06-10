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  • В Днепре возле ТЦ «Славутич» неизвестные снова выломали забор, чтобы ходить напрямик

В Днепре возле ТЦ «Славутич» неизвестные снова выломали забор, чтобы ходить напрямик

Сегодня 14:44
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"Народная тропа" возле Славутича вернулась.

Новости Днепра про В Днепре возле ТЦ

Возле ТЦ «Славутич» горожане в очередной раз выломали забор, потому что не хотят спускаться в подземный переход. Днепряне сообщают, что отсутствуют две секции изгороди.

Это уже не первый раз, когда на проспекте Поля неподалеку от Славутича ломают забор, чтобы переходить дорогу напрямую. Рядом есть безопасный подземный переход, но многие «срезали» путь на нерегулируемом участке проезжей части.

«Народная тропа» появилась в июле 2021 года, когда напротив ТЦ поставили изгородь, чтобы пешеходы не нарушали правила дорожного движения. После этого забор трижды ломали. В сентябре того же года анонсировали появление регулируемого перехода на этом месте.

И вот, спустя два года, кто-то снова выломал две секции забора, но уже с другой стороны. Этим сейчас охотно пользуются прохожие.

Новости Днепра про В Днепре возле ТЦ

Жители Днепра отмечают, что на этом месте следует сделать удобный переход, чтобы не возникало проблем ни у прохожих, ни у водителей. В то же время горожане считают, что иногда лучше пройтись к «зебре» или спуститься под землю, чем рисковать жизнью и здоровьем, перебегая через дорогу.

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