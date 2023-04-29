В Днепре возле SOHO собрались десятки военных и активистов: комментарий полиции

Видео скандала опубликовали в соцсетях. Сотрудники Территориального центра комплектования зашли в помещение клуба и хотели проверить документы у посетителей. Впрочем, им помешала владелица заведения, которая потребовала, чтобы они ушли. Она довольно эмоционально прогоняла военных.
После публикации видео военнослужащий и лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась вступился за военных и пригласил желающих на субботнюю «вечеринку» в SOHO.
Сегодня, 29 апреля, после 17:00 в заведении начали собираться военные и активисты. Они требовали встречи с владелицей заведения и хотели, чтобы она извинилась за свои действия на видео.
Также на место происшествия прибыли правоохранители. Ситуацию прокомментировал Владимир Богонис, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
В этом заведении было грубо отказано в осуществлении своей деятельности как военнослужащим ТЦК, так и полицейским. Владелица заведения в достаточно грубой форме высказалась в адрес тех людей, которые пришли выполнять свою задачу. Поэтому сегодня пришли военные, чтобы владелица извинилась за свои слова и свое поведение. Мы как полиция здесь для того, чтобы обеспечить порядок, но, как видим, никто не собирается ничего нарушать. Общение идет в достаточно корректной форме. Было бы правильно, если бы владелица пришла и извинилась, – сказал он.
Тем временем на дверях в SOHO наклеили приглашение в Шевченковский ТЦК Днепра!
Читайте также:
Автор:
Правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику,…
Пользователи сообщают о проблемах со снятием наличных денег в банкоматах,…
Вчера, 28 апреля, в одной из квартир на бульваре Шевченко…
В пятницу в Днепре трижды поступали сообщения о минировании.
Правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением рф в Украину. О номерных знаках госрегистрации для электромобилей речь не идет.
В мае украинцев ожидает несколько геомагнитных всплесков.
Вечная память погибшим!
28 апреля россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани.
Сегодня пятый день работы McDonald's в Днепре после годового перерыва.
Пользователи сообщают о проблемах со снятием наличных денег в банкоматах, оплатой в терминалах и переводами на карты.
Сегодня, 29 апреля, в Севастополе раздались взрывы: там в Казачьей бухте вспыхнул резервуар с топливом, причиной, вероятно, стало попадание беспилотника.
Сегодня, 29 апреля, жители поселков Новоалександровка и Старые Кодаки частично остались без воды.
Сегодня, 29 апреля, в Днепр с официальным визитом приехал президент Чехии Петр Павел.
Сегодня ночью на улице Каневской загорелся жилой дом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!