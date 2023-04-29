В Днепре возле SOHO собрались десятки военных и активистов: комментарий полиции

Недавно в заведении SOHO произошел конфликт между работниками ТЦК и владелицей.

Видео скандала опубликовали в соцсетях. Сотрудники Территориального центра комплектования зашли в помещение клуба и хотели проверить документы у посетителей. Впрочем, им помешала владелица заведения, которая потребовала, чтобы они ушли. Она довольно эмоционально прогоняла военных.

После публикации видео военнослужащий и лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась вступился за военных и пригласил желающих на субботнюю «вечеринку» в SOHO.

Сегодня, 29 апреля, после 17:00 в заведении начали собираться военные и активисты. Они требовали встречи с владелицей заведения и хотели, чтобы она извинилась за свои действия на видео.

Также на место происшествия прибыли правоохранители. Ситуацию прокомментировал Владимир Богонис, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В этом заведении было грубо отказано в осуществлении своей деятельности как военнослужащим ТЦК, так и полицейским. Владелица заведения в достаточно грубой форме высказалась в адрес тех людей, которые пришли выполнять свою задачу. Поэтому сегодня пришли военные, чтобы владелица извинилась за свои слова и свое поведение. Мы как полиция здесь для того, чтобы обеспечить порядок, но, как видим, никто не собирается ничего нарушать. Общение идет в достаточно корректной форме. Было бы правильно, если бы владелица пришла и извинилась, – сказал он.

Тем временем на дверях в SOHO наклеили приглашение в Шевченковский ТЦК Днепра!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: