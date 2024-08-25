В Днепре возле сквера Прибрежный нашли утопленника

Вчера на Набережной Заводской нашли утопленника.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

Причину смерти мужчины будут выяснять правоохранители.

На вид мужчине около 35 лет.

Также вчера, 24 августа, жительница Кривого Рога утонула в водоеме у моста на Почтовом проспекте.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что погибший 46 лет. Она отдыхала на берегу вместе с подругой, употребляя алкогольные напитки. После этого пошла купаться в одежде, — говорится в сообщении.

Ее пытались спасти, но не успели

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