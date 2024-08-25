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В Днепре возле сквера Прибрежный нашли утопленника

Сегодня 17:59
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Вчера на Набережной Заводской нашли утопленника.

Новости Днепра про В Днепре возле сквера Прибрежный нашли утопленника

Об этом пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

Причину смерти мужчины будут выяснять правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре возле сквера Прибрежный нашли утопленника

На вид мужчине около 35 лет.

Также вчера, 24 августа, жительница Кривого Рога утонула в водоеме у моста на Почтовом проспекте.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что погибший 46 лет. Она отдыхала на берегу вместе с подругой, употребляя алкогольные напитки. После этого пошла купаться в одежде, — говорится в сообщении.

Ее пытались спасти, но не успели

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