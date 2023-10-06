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В Днепре возле «Шара желаний» выложили свастику из самокатов

Сегодня 17:27
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Кому-то ночью было весело.

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В Днепре продолжают издеваться над электросамокатами. На этот раз неизвестные собрали несколько транспортных средств и составили … нацистскую свастику. Запретный символ выложили на Фестивальном причале, у многострадальной «Шары желаний».

Известно, что над самокатами поиздевались в ночь на 6 октября. Процесс частично попал на камеру видеонаблюдения, пишет Інформатор.

На записи можно увидеть, как несколько человек с фонариком направляются к «Шару желаний», а затем из самокатов выкладывают свастику. В полиции отметили, что сведения об этом факте зарегистрировали.

Отметим, в Украине запрещено распространение нацистской, тоталитарной или коммунистической символики.

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