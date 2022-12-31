В Днепре возле речпорта из воды достали труп

Об этом сообщает «Информатор».
Труп извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.
Известно, что личность погибшего установили. Мужчине был 21 год.
Причина смерти пока неизвестна.
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