В Днепре возле речпорта из воды достали труп

Известно, что личность погибшего установили. Мужчине был 21 год.

Труп извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.

Об этом сообщает «Информатор».

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