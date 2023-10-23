В Днепре возле речпорта произошла ужасная авария: Lanos влетел в припаркованную фуру

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре легковушка наехала на детский автомобиль (ВИДЕО).

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Водитель авто получил травмы – его госпитализировали в больницу. По предварительной информации, он был пьян

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сегодня ночью, 23 октября, в Днепре на Сичеславской Набережной, возле речпорта, произошла ужасная авария – там водитель автомобиля Daewoo Lanos влетел в припаркованный грузовик MAN.

СК Днепр-1 продолжает погоню за лидерами турнира и победную серию.

Днепровский комик Юрий Ткач извинился за то, что проводил свадьбу…

В Днепре задержали чиновника Госпотребслужбы, который за вознаграждение обещал помочь…

В Днепре руководитель отдела Госпотребслужбы требовал взятку у агрария-переселенца В Днепре задержали чиновника Госпотребслужбы, который за вознаграждение обещал помочь предпринимателю-переселенцу. 3 просмотров

На Днепропетровщине осквернили клумбу, посаженную в честь погибшего во время обстрелов ребенка В Зеленодольске, что на Днепропетровщине, неизвестные осквернили клумбу, которую высадили в честь погибшего во время российских обстрелов мальчика. 4 просмотров