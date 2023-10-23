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  • В Днепре возле речпорта произошла ужасная авария: Lanos влетел в припаркованную фуру

В Днепре возле речпорта произошла ужасная авария: Lanos влетел в припаркованную фуру

Сегодня 11:11
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Водителя госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В Днепре возле речпорта произошла ужасная авария: Lanos влетел в припаркованную фуру

Сегодня ночью, 23 октября, в Днепре на Сичеславской Набережной, возле речпорта, произошла ужасная авария – там водитель автомобиля Daewoo Lanos влетел в припаркованный грузовик MAN.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В результате столкновения легковушка сильно помялась.

Новости Днепра про В Днепре возле речпорта произошла ужасная авария: Lanos влетел в припаркованную фуру

Водитель авто получил травмы – его госпитализировали в больницу. По предварительной информации, он был пьян

Утром поврежденный Daewoo Lanos забрал эвакуатор.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре легковушка наехала на детский автомобиль (ВИДЕО).

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