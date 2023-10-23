В Днепре возле речпорта произошла ужасная авария: Lanos влетел в припаркованную фуру

Сегодня ночью, 23 октября, в Днепре на Сичеславской Набережной, возле речпорта, произошла ужасная авария – там водитель автомобиля Daewoo Lanos влетел в припаркованный грузовик MAN.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В результате столкновения легковушка сильно помялась.
Водитель авто получил травмы – его госпитализировали в больницу. По предварительной информации, он был пьян
Утром поврежденный Daewoo Lanos забрал эвакуатор.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре легковушка наехала на детский автомобиль (ВИДЕО).
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