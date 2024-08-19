В Днепре у речпорта обнаружили тело человека, к которому была привязана сумка с кирпичами

В Днепре в реке обнаружили тело человека.

Тело утопленника обнаружили вчера, 18 августа, в районе речпорта. Очевидцы вызвали на место спасателей и полицию.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Там отмечают, что тело человека утекло.

Очевидцы вытащили погибшего человека на берег. На месте работали правоохранители.

По поводу инцидента мы обратились в полицию Днепра. Там сообщили dnepr.info, что лицо устанавливается. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Позже в местных пабликах сообщили, что погибла женщина. К ее ногам была привязана сумка с кирпичами.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина утонул на Голубых озерах.

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