В Днепре возле «Озерки» внезапно умер мужчина

Очевидцы происшествия вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.

Как сообщают местные СМИ, мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал.

Инцидент произошел по ул. Степана Бандеры. О причинах смерти не сообщается.

Об этом сообщает Telegram-канал «ХДнепр».

В Днепре у рынка "Озерка" внезапно умер мужчина.

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