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В Днепре возле «Озерки» внезапно умер мужчина

Сегодня 11:24
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В Днепре у рынка "Озерка" внезапно умер мужчина.

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Об этом сообщает Telegram-канал «ХДнепр».

Инцидент произошел по ул. Степана Бандеры. О причинах смерти не сообщается.

Как сообщают местные СМИ, мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал.

Очевидцы происшествия вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.

На месте работает СОГ, детали инцидента выясняются.

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