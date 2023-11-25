В Днепре возле «Озерки» внезапно умер мужчина

Об этом сообщает Telegram-канал «ХДнепр».
Инцидент произошел по ул. Степана Бандеры. О причинах смерти не сообщается.
Как сообщают местные СМИ, мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал.
Очевидцы происшествия вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.
На месте работает СОГ, детали инцидента выясняются.
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