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В Днепре возле одного из кафе устроили стрельбу: что говорят в полиции

Сегодня 14:00
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Вечером 30 марта в Днепре на улице Кожемяки, возле кафе «Корсар», произошла стрельба.

Новости Днепра про В Днепре возле одного из кафе устроили стрельбу: что говорят в полиции

Об этом сообщили местные ТГ-каналы.

Отмечается, что между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников дважды выстрелил в воздух.

Очевидцы вызвали полицейских.

Как нам сообщили в полиции, у одного из мужчин правоохранители изъяли стартовый пистолет, пострадавших нет.

Участников конфликта доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной.

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