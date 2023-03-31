В Днепре возле одного из кафе устроили стрельбу: что говорят в полиции

Об этом сообщили местные ТГ-каналы.
Отмечается, что между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников дважды выстрелил в воздух.
Очевидцы вызвали полицейских.
Как нам сообщили в полиции, у одного из мужчин правоохранители изъяли стартовый пистолет, пострадавших нет.
Участников конфликта доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной.
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