В Днепре возле Монастырского острова образовалась большая пробка

В результате ДТП на перекрестке улицы Сичеславская Набережная и 6-й Стрелковой Дивизии затруднено движение.
Об этом сообщили в пресс-службе Ситуационного центра.
Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании сегодняшнего маршрута.
Предварительно, без пострадавших.
Напомним, сегодня в Днепре общественный транспорт будет курсировать по-другому.
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