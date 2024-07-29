В Днепре возле Монастырского острова образовалась большая пробка

Усложнено движение у Монастырского острова.

В результате ДТП на перекрестке улицы Сичеславская Набережная и 6-й Стрелковой Дивизии затруднено движение.

Об этом сообщили в пресс-службе Ситуационного центра.

Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании сегодняшнего маршрута.

Предварительно, без пострадавших.

Напомним, сегодня в Днепре общественный транспорт будет курсировать по-другому.

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