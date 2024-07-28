В Днепре возле Монастырского острова находят мертвую рыбу

В Днепре продолжается мор рыбы на водоемах.

Подписчики местных телеграм-каналов публикуют фотографии, на которых можно увидеть мертвую рыбу в реке.

Экологи уже давно бьют тревогу. Ранее мертвую рыбу находили возле жилмассива Победа и на реке Самара, возле населенного пункта Новоселовка.

Специалисты связывают море рыбы с аномальной жарой, которая держится уже несколько недель.

Также свою роль сыграли вредные водоросли и плохое состояние водоемов.

Отдыхая жалуются на плохой запах у берега реки.

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