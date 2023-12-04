В Днепре возле МакДональдз на Победе столкнулись два автомобиля: из-за ДТП собирается пробка

В Днепре на Набережной Победы произошло ДТП.

В понедельник 4 декабря, напротив МакДональдз на Победе произошло ДТП. Не разминулись два автомобиля. Машины столкнулись на кольце, в направлении центра города.

На месте уже работает патрульная полиция, сообщает dnepr.info.

О травмированных или пострадавших нет информации.

Из-за ДТП собирается пробка. Учтите, при планировании поездок по городу.

Напомним, ранее в Днепре обнаружили женщину с колото-резаными травмами. Тело нашли в заброшенном здании. Полиция подозревает, что это было умышленное убийство, однако следствие продолжается. Также на Макарова водитель Peugeot сбил 13-летнюю девочку, которая сейчас находится в больнице с многочисленными травмами.

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