В Днепре возле магазина неожиданно ударили ножом прохожего

Полицейские Днепра задержали 42-летнего мужчину, ударившего ножом прохожего
Конфликт между злоумышленником и его 40-летней жертвой возник у одного из магазинов города еще 28 июля. Нападающий не придумал ничего лучше, чем убежать, после ранения человека.
Пострадавший с ножевым ранением живота находится в больнице. Угрозы его жизни нет.
По горячим следам полицейские разыскали обидчика и задержали его. Ему избрали меру пресечения и ныне она находится под стражей. Мужчине может грозить до 8 лет тюрьмы.
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