В Днепре возле элитного ЖК нашли труп: комментарий полиции

Сегодня, 15 марта, на территории жилого комплекса «Днепровская брама», что на левом берегу, нашли труп.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что человек выбросился из окна на седьмом этаже.

Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам подтвердили эту информацию.

Предварительная правовая квалификация – самоубийство. Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Байкальской на территории школы обнаружили труп: комментарий полиции.

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