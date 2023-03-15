В Днепре возле элитного ЖК нашли труп: комментарий полиции

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что человек выбросился из окна на седьмом этаже.
Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам подтвердили эту информацию.
Предварительная правовая квалификация – самоубийство. Правоохранители устанавливают все детали происшествия.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Байкальской на территории школы обнаружили труп: комментарий полиции.
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