В Днепре возле дома построили царь-гараж (ФОТО)

В Днепре постоянно появляются незаконные достройки, которые в шутку называют царь-балконами.
Недавно в одном из дворов многоэтажки появилось сооружение, которое прозвали царь-гараж. Об этом сообщили в инспекции по благоустройству.
Как рассказали инспекторы по благоустройству, горожанин решил пристроить к дому металлический навес, который затем огородил железными стенами. Это сооружение он использовал как паркоместо и оставлял внутри свой автомобиль.
В ходе проверки было обнаружено, что данное сооружение было построено без документов, а также его размещение противоречит правилам благоустройства города, — отметили в инспекции.
Жители дома тоже жаловались на достройку, которая мешала безопасно ходить по двору, потому что из-за нее они не замечали машин, которые заворачивали во двор. Владельца незаконной достройки сначала предупредили о последствиях и предложили как-то узаконить строительство, но он на это не отреагировал, так что царь-гараж пришлось демонтировать.
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