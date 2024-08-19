В Днепре возле бульвара Черновола появилась улица с таким же названием

Теперь бульвар Вячеслава Чорновола пересекается с улицей Вячеслава Чорновила. Большинство жителей поддерживают такое решение. Однако есть те, кто говорит, что одинаковые топонимы неправильно.
В ДнепрОВА отметили, что назвать улицу в честь Чорновила предложили ее же жители. Там также добавили, что на бульваре не зарегистрирован ни один дом, поэтому путаницы адресов для экстренных служб не возникнет. Об этом сообщает «Суспільне».
«Расположение улицы Вячеслава Чорновила рядом с бульваром Чорновила, во-первых, соответствует традиции и практике наименования объектов топонимии в городе Днепр. А, во-вторых, вполне удобно для жителей города, экстренных, коммунальных и других служб из-за близости улицы до бульвара и отсутствие у них созвучной адресной регистрации», — сказал начальник управления оргработы Сергей Волынец.
Он также добавил, что в Днепре подобные одинаковые наименования вполне приемлемы.
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