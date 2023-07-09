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В Днепре возле автовокзала автобус сбил двух пешеходов: что известно

Сегодня 14:54
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В воскресенье, 9 июля, возле автовокзала в Днепре произошло ДТП. Там автобус Mercedes сбил мужчину и женщину.

Новости Днепра про В Днепре возле автовокзала автобус сбил двух пешеходов: что известно

Авария произошла примерно в 10:10. Об этом пишет dnepr.info со ссылкой на «Информатор».

По предварительной информации, пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте. Пострадавших на «скорой» госпитализировали в больницу с травмами различной тяжести.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали.

Новости Днепра про В Днепре возле автовокзала автобус сбил двух пешеходов: что известно

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