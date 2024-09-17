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В Днепре возле АТБ на проспекте Науки заметили экзотическую птицу (ФОТО)

Сегодня 17:26
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В Днепре на улице заметили потерянную экзотическую птицу.

Новости Днепра про В Днепре возле АТБ на проспекте Науки заметили экзотическую птицу (ФОТО)

В Днепре возле АТБ на проспекте Науки в районе улицы Нила Армстронга (ранее Казакова) заметили яркого попугая, пишут местных телеграм-каналах. Затерявшегося бедняжку поймали неравнодушные горожане и начали поиски его хозяев.

К счастью, впоследствии выяснилось, что владельцев птицы удалось найти. Теперь экзотический пернатый в надежных руках идет домой.

Еще один попугай был замечен в другой части города. Эту птицу видели на одной из машин.

Новости Днепра про В Днепре возле АТБ на проспекте Науки заметили экзотическую птицу (ФОТО)

Напомним, ранее в Каменском после масштабного пожара за городом заметили дикого енота, а вблизи Днепра барсук, спутанный с енотом, напал на человека во дворе дома.

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Новости Днепра про В Днепре возле АТБ на проспекте Науки заметили экзотическую птицу (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре возле АТБ на проспекте Науки заметили экзотическую птицу (ФОТО)Русский

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