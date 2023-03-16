В Днепре воздушная тревога стала звучать чаще: стала известна причина

Есть информация, что частые воздушные тревоги связанны с активностью истребителей МиГ-31К.
«Этот истребитель стал взлетать чаще. С этим можно как-то жить и соблюдать правила безопасности», – говорит Юрий Игнат
Известно, что 14 марта взлеты российских ракет происходили с территории России и Белоруссии. Это дает возможность предположить, что полеты в этот день были тренировочными.
«Если он летит, чтобы держать нас в напряжении, то карта красна примерно 1,5 часа, пока он отработает свое топливо и сядет обратно на аэродром», — сказал Юрий Игнат.
Украина может сбивать следующие ракеты:
В Украина есть вооруженные комплексы, которые могут сбивать отдельные типы крылатых ракет, однако не баллистические цели.
Украина не может сбивать:
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