В Днепре воздушная тревога стала звучать чаще: стала известна причина

По всей Украине и в Днепре, в частности, в последние дни участились воздушные тревоги. Подробнее про причины этого рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Есть информация, что частые воздушные тревоги связанны с активностью истребителей МиГ-31К.

«Этот истребитель стал взлетать чаще. С этим можно как-то жить и соблюдать правила безопасности», – говорит Юрий Игнат

Известно, что 14 марта взлеты российских ракет происходили с территории России и Белоруссии. Это дает возможность предположить, что полеты в этот день были тренировочными.

«Если он летит, чтобы держать нас в напряжении, то карта красна примерно 1,5 часа, пока он отработает свое топливо и сядет обратно на аэродром», — сказал Юрий Игнат.

Украина может сбивать следующие ракеты:

В Украина есть вооруженные комплексы, которые могут сбивать отдельные типы крылатых ракет, однако не баллистические цели.

Калибр (3М14) – крылатая ракета морского базирования;

Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования;

Р-500 (9М728) – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К;

Х-59 — управляемая авиационная ракета «воздух-земля»;

Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования;

Украина не может сбивать:

Искандер-М – баллистические ракеты 9М723;

Х-22;

С-300/400/500 – зенитные управляемые ракеты;

Р-800 Оникс — крылатые ракеты;

Х-47 Кинжал – гиперзвуковые аэробалистические ракеты;

Х-31П – авиационные противорадиолокационные ракеты.

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