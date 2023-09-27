В Днепре военный 9 раз выстрелил в сожительницу, потому что та издевалась над его ранением

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Военнослужащий приговорен к трем годам лишения свободы за убийство сожительницы. Как выяснило следствие, мужчина после ранения вернулся домой. В тот день они вместе с сожительницей выпивали в гостиной квартиры, когда между парой возникла ссора.
По словам обвиняемого, женщина якобы оскорбила его из-за ранения, поэтому он достал пневматический револьвер, чтобы ее успокоить. Девять раз подозреваемый выстрелил в бедро пострадавшей, лежавшей на диване.
С женщиной сначала было все хорошо, поэтому пара еще раз выпила по рюмке водки и пошла спать. Когда военный проснулся, его сожительница была мертва. Мужчина добровольно вызвал полицию. Как установила судмедэкспертиза, пострадавшая умерла от кровопотери.
Обвиняемый объяснил, что женщина и раньше издевалась над ним и его проблемами, но он всегда выходил на улицу, чтобы успокоиться, но на этот раз это не удалось сделать. Во время суда он раскаялся. Он отметил, что искренне сожалеет о содеянном, поскольку считал, что только причинит боль сожительнице и она прекратит его унижать, однако не желал причинения ей телесных повреждений, а тем более смерти.
Военного приговорили к трем годам лишения свободы.
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