В Днепре военные под видом помощи для ВСУ выманивали горючее на АЗС, чтобы потом продавать

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
На днях сотрудники ДБР разоблачили в Днепре банду, которая под видом помощи для ВСУ выдуривала горючее на АЗС. Этим занимались шесть военных и четверо гражданских. Чтобы провернуть аферу, они подделывали письма от руководства одной из воинских частей.
Когда представители АЗС видели письмо с просьбой предоставить топливо для боевых подразделений ВСУ, то не задумываясь, отдавали бензин. Это длилось четыре месяца. За этот период банда получила более 50 тонн топлива. Его общая стоимость составила 2,5 миллиона гривен.
Вырученное от АЗС топливо не передавали военным, а продавали на территории области.
Сотрудники ДБР разоблачили схему и задержали всех причастных к ней. Во время обысков были изъяты черновые записи и поддельные печати воинской части.
Всем задержанным объявили о подозрении. Участникам преступной банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Правоохранители ищут людей, которые также могли быть причастны к преступлению.
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