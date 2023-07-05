В Днепре водители сняли номерные знаки с автомобилей, чтобы не платить за парковку

В центре Днепра заметили с десяток автомобилей, с которых сняли номера.

Жители Днепра сообщают, что в центре стоит десяток машин на которых нет номеров. Фото-доказательства опубликовали в телеграмм-канале «Ну и Днепр».

Днепряне подозревают, что таким образом водители избегают платы за парковку, ведь если нет номера, то и владельца тяжело найти, чтобы выписать штраф.

По словам горожан, водители используют магнитные рамки для того, чтоб номера легко снимались. Перед поездкой водители возвращают знаки назад и спокойно едут по делам.

Напомним, ранее в Днепре нарушителю подложили фейковый штраф за неправильную парковку.

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