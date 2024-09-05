В Днепре водитель заблокировал своим автомобилем заезд в учебное заведение

В Днепре забрали на штрафплощадку машину водителя, который заблокировал заезд в учебное заведение.

В Днепре на улице Левко Лукьяненко инспекторы по парковке наказали автохама, эвакуировав его авто на штрафплощадку.

Как сообщили представители Единого парковочного пространства, 5 сентября зафиксировали случай грубого нарушения правил парковки, что привело к эвакуации автомобиля и штрафу для владельца.

Водитель Mercedes, припарковавшись прямо под знаком об эвакуации, заблокировал заезд в учебное заведение и пошел по своим делам.

Инспекторы по контролю за парковкой не нашли владельца авто, поэтому ему выписали штраф и вызвали эвакуатор. Свою машину нарушитель сможет забрать со штрафплощадки.

Теперь владельцу придется заплатить штраф в размере 680 гривен, а также компенсировать стоимость эвакуации (от 2110 до 2410 гривен) и хранение транспортного средства (144 гривны в сутки). При этом административное взыскание налагается не на водителя, а на владельца автомобиля.

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