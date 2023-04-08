В Днепре водитель устроил ДТП, когда ему стало плохо за рулем: он умер в больнице

Водителя срочно госпитализировали в больницу. В медицинском учреждении он скончался.

Сообщается, что водителю резко стало плохо, поэтому он потерял управление. В иномарке, которая серьезно пострадала из-за столкновения, мужчину нашли без сознания.

В пятницу, 7 апреля, в Днепре автомобиль марки Chevrolet влетел в дом №18 на улице Березинской.

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