В Днепре водитель управлял маршруткой №107 под наркотиками

Они предложили мужчине пройти медосмотр в больнице. Тот согласился.
Врач подтвердил, что водитель употреблял наркотики.
Правоохранители напоминают, что водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, грозит штраф в размере 17 тысяч гривен или лишение права вождения в год. Если в течение года нарушение повторится, то злоумышленнику придется заплатить уже 34 тысяч гривен штрафа. Также его лишат прав на три года и изъят у него машину.
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