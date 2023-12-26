В Днепре водитель сбил женщину на «зебре», а затем оттащил потерпевшую до остановки и сбежал

На углу проспекта Поля и улицы Титова ночью 26 декабря произошло жуткое ДТП, сообщает Dnepr.info со ссылкой на Інформатор. Водитель Renault сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Судя по видео, это произошло через минуту после начала комендантского часа.
На записи с камер Ситуационного центра Днепра можно увидеть, что женщина шла с фонариком и проверяла есть ли машины или нет. Когда один из автомобилей проехал, пешеход двинулась по «зебре» на углу проспекта Поля и улицы Титова на другую сторону улицы. В тот момент ее сбил водитель Renault.
Женщину во время столкновения отбросило на автомобиль. После аварии мужчина вышел из машины, оттащил потерпевшую к остановке, и через минуту вернулся к автомобилю и уехал, оставив ее умирать.
Известно, что женщина выжила, но получила многочисленные ушибы тела, переломы руки и ноги. По информации СМИ, водитель уже задержан.
upd: В патрульной полиции Днепра официально сообщили о задержании водителя, сбившего 45-летнюю женщину на «зебре». Полицейские пообщались с водителем. Тот объяснил, что испугался, потому и уехал с места. Все обстоятельства события будет выяснять следователь.
Напомним, это не единственное жуткое ДТП, которое произошло в эти сутки. Ранее мы сообщали, что в Днепровском районе столкнулись сразу 6 машин и фура. В результате аварии шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших забрали в больницу.
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