Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре водитель сбил женщину на «зебре», а затем оттащил потерпевшую до остановки и сбежал

В Днепре водитель сбил женщину на «зебре», а затем оттащил потерпевшую до остановки и сбежал

Сегодня 13:06
просмотров

Жуткое ДТП произошло на улице Титова.

Новости Днепра про В Днепре водитель сбил женщину на

На углу проспекта Поля и улицы Титова ночью 26 декабря произошло жуткое ДТП, сообщает Dnepr.info со ссылкой на Інформатор. Водитель Renault сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Судя по видео, это произошло через минуту после начала комендантского часа.

На записи с камер Ситуационного центра Днепра можно увидеть, что женщина шла с фонариком и проверяла есть ли машины или нет. Когда один из автомобилей проехал, пешеход двинулась по «зебре» на углу проспекта Поля и улицы Титова на другую сторону улицы. В тот момент ее сбил водитель Renault.

Женщину во время столкновения отбросило на автомобиль. После аварии мужчина вышел из машины, оттащил потерпевшую к остановке, и через минуту вернулся к автомобилю и уехал, оставив ее умирать.

Известно, что женщина выжила, но получила многочисленные ушибы тела, переломы руки и ноги. По информации СМИ, водитель уже задержан.

upd: В патрульной полиции Днепра официально сообщили о задержании водителя, сбившего 45-летнюю женщину на «зебре». Полицейские пообщались с водителем. Тот объяснил, что испугался, потому и уехал с места. Все обстоятельства события будет выяснять следователь.

Напомним, это не единственное жуткое ДТП, которое произошло в эти сутки. Ранее мы сообщали, что в Днепровском районе столкнулись сразу 6 машин и фура. В результате аварии шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших забрали в больницу.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре водитель сбил женщину на Українська Новости Днепра про В Днепре водитель сбил женщину на Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:59
Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

Харьковская улица в Днепре – одна из самых давних в…

Как днепрянам получить «пакунок малюка» если ребенок родился не в Украине: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 12:55
Как днепрянам получить «пакунок малюка» если ребенок родился не в Украине: инструкция

В Украине родители новорожденных получают «пакунок малюка» в который входят…

До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый год
Новости Днепра
Сегодня 12:24
До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый год

Новый год в Днепре будет весенним.

Новый закон о мобилизации в Украине: кто согласно ему сможет вручать повестки и где
Новости Днепра
Сегодня 11:20
Новый закон о мобилизации в Украине: кто согласно ему сможет вручать повестки и где

Вчера, 25 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект №10378 «О…

Последние новости

Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)
Как 50 лет назад выглядела улица Харьковская в Днепре: маленькие домики и никаких ТЦ (ФОТО)

Харьковская улица в Днепре – одна из самых давних в городе. Первые дома тут появились еще в начале 1800-х годов. За все время своего существования она ни разу не меняла названия. С развитием города стала одной из центральных. Улица не…

Сегодня 14:59
4
просмотров
Как днепрянам получить «пакунок малюка» если ребенок родился не в Украине: инструкция
Как днепрянам получить «пакунок малюка» если ребенок родился не в Украине: инструкция

В Украине родители новорожденных получают «пакунок малюка» в который входят необходимые для ребенка вещи в первые месяцы после рождения: подгузники, пеленки, одежда, полотенца и т.п. Если в роддоме родители не получают такой беби-бокс, то они могут обратиться за получением материальной…

Сегодня 12:55
4
просмотров
До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый год
До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый год

Новый год в Днепре будет весенним.

Сегодня 12:24
3
просмотров
5 заведений, где можно дешево поесть в Варшаве
5 заведений, где можно дешево поесть в Варшаве

Варшава – это город, где можно найти разнообразные гастрономические приключения. Независимо от того, турист вы, студент или просто ищете место для вкусного обеда без больших затрат, Варшава предлагает множество заведений, которые удовлетворят ваши кулинарные потребности, не обременяя кошелек.

Сегодня 12:01
5
просмотров
На Днепропетровщине один из водоканалов потратит 644 тысячи на какао, шоколад и конфеты
На Днепропетровщине один из водоканалов потратит 644 тысячи на какао, шоколад и конфеты

Марганецкий водоканал планирует потратить более 640 тысяч гривен на сладкие подарки.

Сегодня 11:30
3
просмотров
Новый закон о мобилизации в Украине: кто согласно ему сможет вручать повестки и где
Новый закон о мобилизации в Украине: кто согласно ему сможет вручать повестки и где

Вчера, 25 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект №10378 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Сегодня 11:20
8
просмотров
В Украине есть дорога, где разрешено левостороннее движение и она на Днепропетровщине: где именно
В Украине есть дорога, где разрешено левостороннее движение и она на Днепропетровщине: где именно

Единственное место в Украине, где легализовано левостороннее движение, находится на части маршрута криворожского метротрама.

Сегодня 10:29
7
просмотров
В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)
В Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО)

В результате аварии пострадали 6 человек, троих из них госпитализировали в больницу.

Сегодня 09:27
7
просмотров
Жителей Днепра будут штрафовать на 20 тыс. грн за образ Деда Мороза или Снегурочки: так ли это
Жителей Днепра будут штрафовать на 20 тыс. грн за образ Деда Мороза или Снегурочки: так ли это

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

Сегодня 09:00
5
просмотров
В Днепре ГСЧС-ники спасли мужчину из горящей квартиры
В Днепре ГСЧС-ники спасли мужчину из горящей квартиры

Пострадавшему госпитализация не понадобилась.

Сегодня 08:29
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх