В Днепре водитель сбил пешехода в комендантский час, после чего скрылся с места ДТП

Интересно, что произошло это в 4-5 утра, то есть во время действия комендантского часа.
Об аварии написал Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Сбитого пешехода без сознания заметили горожане. Они же вызвали «скорую», работники которой срочно госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии в больницу. О его состоянии ничего неизвестно.
Сейчас правоохранители разыскивают виновника ДТП, который скрылся с места событий, а также свидетелей.
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