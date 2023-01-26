В Днепре водитель маршрутки переехал девочку на переходе: решение суда

Индустриальный районный суд Днепра вынес приговор по этому делу.
Как установил суд, водитель маршрутного такси №31 переехал на пешеходном переходе девушку 2017 года рождения. Мужчина выполнял поворот на улицу Байкальскую на зеленый сигнал светофора, в то время как девушка на самокате переходила дорогу вместе со своей мамой, также на «зеленый».
Водитель не заметил ребенка, в результате чего он попал под правое переднее колесо и получил тяжелые телесные повреждения. Девушке вызваны травмы в виде разрывов легких и печени, переломов плечевой и бедренной костей, и других повреждений.
Водитель отметил, что не заметил девушку, однако признал свою вину в совершенном преступлении в полном объеме и искренне раскаялся в содеянном. Кроме того, добровольно перечислил средства на лечение ребенка на счет его отца в размере 15 тысяч гривен.
По словам другого водителя, присутствовавшего на перекрестке в момент столкновения, по тротуару шли две женщины с двумя детьми. В то время одна женщина разговаривала по телефону, когда ребенок на самокате обогнал мать и попал под колеса маршрутки.
В результате суд признал водителя маршрутки виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения у пострадавшей (вторая часть статьи 286 УК Украины). Приговор – лишение свободы сроком на 5 лет с лишением права управлять транспортом на один год. Однако на основании статьи 75 УК Украины мужчину освободили от основного наказания, а установили испытательный срок на полтора года .
Суд признал перевозчика обязанным выплатить в пользу пострадавшего 600 тысяч гривен морального ущерба. Кроме того, водитель должен уплатить в пользу государства почти 10 тысяч гривен за проведение экспертиз. Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента оглашения.
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