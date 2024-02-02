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  • В Днепре водитель BMW дрифтовал прямо на “зебре” и чуть не сбил человека (ВИДЕО)

В Днепре водитель BMW дрифтовал прямо на “зебре” и чуть не сбил человека (ВИДЕО)

Сегодня 10:39
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Так называемые "дрифтеры" - водители, которые разгоняют свои автомобили на улицах и прибегают к "контролируемому заносу" - подвергают опасности других граждан.

Новости Днепра про В Днепре водитель BMW дрифтовал прямо на “зебре” и чуть не сбил человека (ВИДЕО)

Так, недавно в Днепре водитель BMW дрифтовал прямо на “зебре” и чуть не сбил человека.

Правонарушение зафиксировали камеры «Безопасного города», об этом сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

По его словам, водителя привлекли к ответственности за нарушение ПДД и у него изъяли водительское удостоверение.

Дрифта на пешеходных переходах (как мы видим на примере этого видео из Днепра), и вообще на дорогах общего пользования, быть не должно. Патрульная полиция этого водителя привлекла к ответственности за нарушение ПДД, что повлекло за собой создание аварийной обстановки. Также обеспечено проведение осмотра на состояние наркотического опьянения (ждем результат из медучреждения), изъято водительское удостоверение, согласно закону. Как и должно быть, – отметил Белошицкий.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пьяный водитель без прав катался с наркотиками в кармане.

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Новости Днепра про В Днепре водитель BMW дрифтовал прямо на “зебре” и чуть не сбил человека (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре водитель BMW дрифтовал прямо на “зебре” и чуть не сбил человека (ВИДЕО)Русский

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