В Днепре водятся редкие тропические бабочки с жутким названием (ФОТО)

Днепрянин выращивает тропических бабочек.

Об этом Павел рассказал в сообществе «Насекомые Украины».

По словам днепрянина, у себя дома он выращивает бабочку с жутким названием — бражник мертвая голова. Павел показал гусеницу, у которой как раз происходит линька.

Стоит отметить, что бражник одна из самых больших и редких бабочек Днепропетровщины. Это единственная тропическая бабочка, которая водится на территории Украины. Свое название получила благодаря рисунку на спине, напоминающему череп.

Бражник мертвая голова (Acherontia atropos) — насекомое семьи бражников. Один из 3 видов тропического рода; единственный вид рода в фауне Украины. Занесен в Красную книгу, как редкий. Обычно живет в заповедниках, как компонент биоценоза.

Как рассказал Павел, иногда могут зимовать в Украине.

Зимовки представляют собой косвенные доказательства возможности данного вида переносить зиму куколкой в диапаузе (спячке). Некоторые качества осенних куколок уже доказаны экспериментом (способны не развиваться от 2 до 5 месяцев и переносить температуру 9-10 градусов тепла в течение всего периода такой спячки). Более проверена была бы естественная находка жизнеспособной куколки весной, но пока таких показаний нет. Существует гипотеза, что в Украине на побережье Черного моря местная популяция зимует. До этого официально у нас они считались мигрантами, – говорит днепрянин.

Так выглядит взрослая особь.

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